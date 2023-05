Estate 2023 a Messina: online l’ordinanza che regola la movida. Ecco gli orari per i locali

Nuovi orari per la musica e le serate nei locali in base ai giorni della settimana e al tipo di attività, divieto di vendita di bevande alcoliche oltre le 23 per i distributori automatici: è online l’ordinanza del sindaco di Messina, Federico Basile, per la movida dell’estate 2023 a Messina.

L’estate 2023 sta arrivando e il sindaco di Messina, Federico Basile, ha predisposto l’ordinanza che regolerà la movida notturna per i prossimi quattro mesi. Lo spirito con cui è stato redatto il provvedimento, spiegano da Palazzo Zanca, è stato quello di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze dei residenti delle zone maggiormente interessate dalla movida estiva e quelle delle attività commerciali.

«Con l’imminente arrivo dell’estate – spiega il Primo Cittadino – crescerà considerevolmente il numero di giovani che frequenteranno gli spazi all’aperto e i locali cittadini, per lo più nelle ore serali. Il nuovo provvedimento mira a tutelare il loro intrattenimento e l’attività degli esercizi commerciali, evitando che il comportamento di pochi irrispettosi possa nuocere alla collettività. L’estate messinese sarà ricca di eventi e di opportunità di divertimento senza che queste ledano la quiete pubblica. Confidiamo nella collaborazione di tutti al fine di assicurare un’estate serena ai residenti e ai turisti presenti in città per garantire la sicurezza e tutelare il decoro urbano».

Ordinanza sulla movida per l’estate 2023 a Messina: ecco gli orari per i locali

L’ordinanza riguardante la movida estiva di Messina sarà in vigore dall’1 giugno al 30 settembre 2023 e prevede degli orari ben precisi per l’emissione ed immissione sonora sia nei pubblici esercizi che nei locali di pubblico spettacolo che svolgano attività all’aperto.

Per i pubblici esercizi che svolgono attività previo rilascio di SCIA ex art. 69 T.U.L.P.S., gli orari sono i seguenti:

dal lunedì alla domenica , per i pubblici esercizi che svolgono attività previo rilascio di SCIA ex art. 69 T.U.L.P.S., fermo restando il divieto di organizzare e svolgere attività danzante, è consentita l’organizzazione di serate di trattenimento musicale, senza invito al ballo, dalle ore 21.00 alle ore 01.00 del giorno seguente ;

, per i pubblici esercizi che svolgono attività previo rilascio di SCIA ex art. 69 T.U.L.P.S., fermo restando il divieto di organizzare e svolgere attività danzante, è consentita l’organizzazione di serate di trattenimento musicale, senza invito al ballo, ; nei giorni di venerdì, sabato e domenica, per i pubblici esercizi che svolgono attività previo rilascio di SCIA ex art. 69 T.U.L.P.S., fermo restando il divieto di organizzare e svolgere attività danzante, dalle ore 19.00 alle ore 21.00 è consentita l’organizzazione di eventi musicali;

Per locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S., gli orari sono invece i seguenti

dal lunedì alla domenica , per i locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S. è consentita l’organizzazione di serate danzanti dalle ore 21.00 alle ore 03.00 ;

, per i locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S. è consentita l’organizzazione di ; nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 19.00 alle ore 21.00 per i locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S. è consentita l’organizzazione di eventi musicali e danzanti.

Inoltre:

rimane consentita, nei giorni da lunedì alla domenica, nei pubblici esercizi l’emissione di musica di sottofondo che non rechi disturbo;

che non rechi disturbo; dal lunedì alla domenica, negli spazi all’aperto l’organizzazione e lo svolgimento di attività musicali estemporanee con coinvolgimento del pubblico (cosiddetto karaoke) e similari è consentita nella fascia oraria dalle 20.00 alle ore 23.30.

Agli esercenti di distributori automatici di bevande h24, che insistono nel territorio comunale di disattivare la distribuzione di bevande alcoliche a partire dalle ore 23.00 e sino alle ore 7.00.

Infine, l’ordinanza prevede:

A fine orario sarà ammessa una tolleranza di 20 minuti che dovranno essere sfruttati per abbassare il volume ed invitare i clienti a sfollare.

che dovranno essere sfruttati per abbassare il volume ed invitare i clienti a sfollare. A partire dalle ore 19.00 , la vendita di bevande da asporto dovrà avvenire tramite sbicchieramento attraverso bicchiere monouso.

, la vendita di bevande da asporto dovrà avvenire tramite attraverso bicchiere monouso. I gestori degli esercizi pubblici/commerciali dovranno garantire l’impegno a collocare appositi contenitori per la raccolta differenziata e a mantenere l’igiene e il decoro delle aree antistanti e limitrofe all’esercizio in collaborazione con l’Amministrazione comunale e/o le Società Partecipate.

L‘ordinanza n. 105 del 30 maggio 2023 per la movida estiva a Messina è consultabile a questo link.

