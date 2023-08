Emergenza idrica a Messina, Carbone: «Perché inviamo acqua a Roccalumera e Taormina?»

Estate difficile a Messina tra caldo record e la carenza d’acqua registrata negli ultimi mesi. Il consigliere comunale Dario Carbone (Fratelli d’Italia) chiede conto della situazione all’Amministrazione e, in particolare, di alcuni interventi idrici che sarebbero stati eseguiti in favore dei comuni di Roccalumera e Taormina.

Solo nell’ultima settimana due guasti che hanno costretto l’AMAM a ridurre l’erogazione idrica in diversi villaggi della zona nord della città dello Stretto. «I cittadini messinesi – sottolinea Dario Carbone – soffrono da mesi la penuria d’acqua a causa dei disservizi di AMAM con intere famiglie costrette a vivere in situazione di emergenza senza poter fare neanche una doccia se non con l’acqua in bottiglia. L’acqua viene erogata con il contagocce e per pochissime ore al giorno in gran parte della città».

Di fronte a questa situazione, stupiscono l’esponente di Fratelli d’Italia alcuni interventi che sarebbero stati eseguiti nei giorni scorsi in favore dei vicini Comuni di Roccalumera e Taormina: «Sono venuto a conoscenza – scrive Carbone in una nota –, e per questo ho presentato un accesso agli atti che non è ancora stato esitato, di due distinti interventi in favore dei Comuni di Roccalumera e Taormina. Nel primo caso risultano alcuni viaggi di autobotti d’acqua dell’AMAM ed ho chiesto di ricevere copia dei fogli di marcia e delle fatture pagate per questo servizio.

«Nel caso di Taormina – aggiunge – addirittura sono stati eseguiti dei lavori di riattivazione di una vecchia conduttura al fine di migliorare l’approvvigionamento idrico del Comune di Taormina con l’installazione di un nuovo contatore. Vorrei conoscere l’entità di questi interventi e soprattutto se il Comune “agevolato” è in regola con i pagamenti pregressi dell’acqua erogata».

«Ho appreso che il Sindaco Basile – conclude Carbone – ha dichiarato sul punto che “tra Comuni ci si aiuta” e non è mia intenzione fare una questione di principio su una tematica così delicata, ma io sono un Consigliere Comunale di Messina ed ho diritto – per i cittadini che rappresento – di vederci chiaro e attendo di ricevere tutta la documentazione in questione a stretto giro».

Il consigliere comunale Dario Carbone ha quindi richiesto l‘accesso agli atti nella giornata del 21 agosto per vederci chiaro circa gli aiuti ai comuni di Roccalumera e Taormina.

