Emergenza idrica a Messina. Cacciotto: «AMAM applichi uno sconto sulla prossima bolletta»

Uno sconto sulla prossima bolletta per gli utenti AMAM che hanno subito disagi a causa dell’interruzione dell’erogazione dell’acqua negli ultimi giorni in diverse zone della città di Messina. A chiederlo è il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto: «Sarebbe un gesto di “solidarietà” per tanti cittadini che si sono ritrovati, in alcuni casi, a vivere veramente un dramma». Riflettori puntati anche su Villa Dante.

Dopo le polemiche delle scorse ore a seguito del guasto generato dal maltempo alla centrale Torrerossa-Bufardo, ad entrare nel dibattito è anche il presidente della III Circoscrizione, Alessandro Cacciotto: «Mi auguro – scrive in una nota – che AMAM applichi uno sconto sulla prossima bolletta in favore di quei cittadini che hanno subito il grave disagio idrico di questi ultimi giorni e che speriamo sia definitivamente rientrato. Sarebbe un gesto di “solidarietà” per tanti cittadini che si sono ritrovati, in alcuni casi, a vivere veramente un dramma».

Ma il problema, per Cacciotto, non riguarda solo l’episodio isolato e, nell’occasione, il presidente della III Municipalità chiede all’AMAM una «più equa distribuzione dell’acqua» in città. «Rimanendo nell’ambito di competenza della Terza Municipalità – sottolinea –, ci sono infatti diversi quartieri e villaggi come Catarratti, Villaggio Aldisio, Quartiere Lombardo, tanto per fare alcuni esempi, in cui l’acqua, anche in periodo di “normalità”, è garantita solo per pochissime ore».

«Anche gli utenti di Villa Dante – aggiunge – reclamano che venga garantita l’acqua per l’intera giornata dall’unica fontanella ubicata all’ interno della villa. Anzi, sarebbe cosa certamente utile installare un’altra fontanella vista l’ampiezza della villa e la massiccia frequentazione degli utenti».

Intanto, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha rassicurato i cittadini e replicato alle polemiche e alla richiesta di dimissioni avanzata dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia nei confronti della presidente dell’AMAM, Loredana Bonasera.

