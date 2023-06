È morto Silvio Berlusconi: il Presidente di Forza Italia era ricoverato a Milano

Il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi è morto al San Raffaele di Milano. Il Cavaliere era ricoverato in ospedale per una leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. «L’ex premier – scrive l’ANSA – era entrato nella struttura venerdì scorso per essere sottoposto ad “accertamenti programmati” legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo.

Il fratello di Berlusconi, Paolo, e la figlia Marina sono arrivati stamattina all’ospedale San Raffaele di Milano. I familiari sono arrivati entrambi intorno alle 9.30, a pochi minuti di distanza l’uno dall’altra. Entrambi sono entrati nella struttura dall’ingresso di via Olgettina 60 a bordo delle proprie auto. Pochi minuti dopo il fratello Paolo e la figlia Marina, anche la quartogenita Eleonora è arrivata all’ospedale». Silvio Berlusconi aveva 86 anni.

