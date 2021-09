È messinese il primo siciliano a partecipare alla Dakar Classic: chi è Antonio Ricciari

Sarà il messinese Antonio Ricciari il primo siciliano a partecipare alla Dakar Classic, la competizione mondiale di Rally Raid che si svolgerà in Arabia Saudita a gennaio 2022. «Voglio prepararmi bene – ha commentato il pilota – perché non sarà facile, ma ce la metterò tutta per rappresentare al meglio la mia Messina e tutta la Sicilia». Ad affiancarlo sarà Marco Giannecchini esperto navigatore del team già campione italiano con Renato Rickler al Tout Terrain.

Oltre 600 piloti provenienti da tutto il mondo, 8.000 chilometri da percorrere: questi i numeri della gara che partirà il prossimo 1° gennaio 2022 ad Ha’Il in Arabia Saudita, per concludersi l’8 gennaio a Riyadh, dove è previsto l’arrivo. La cerimonia di premiazione, invece, si terrà il 14 gennaio a Jeddah. Prima di dare il via alla competizione, i piloti in gara avranno la possibilità di testare la propria vettura con una prima gara in Turchia, mentre a novembre 2021 sono previsti i test di squadra in Tunisia nel deserto. Conclusa questa fase preparatoria, il 27 dicembre è previsto il trasferimento in Arabia Saudita.

Ma chi è Antonio Ricciari, primo concorrente siciliano a partecipare alla Dakar Classic? Nato a Messina, Ricciari ha 50 anni e un curriculum di tutto rispetto. Ha infatti partecipato con ottimi piazzamenti al Campionato Italiano Endurance, oggi CCR (Cross country rally), al Trofeo Mitsubishi e ad altre prestigiose competizioni nazionali ed internazionali. Alla competizione di gennaio 2022 correrà a bordo della Mitsubyshi Evolution 3.5 con la Rteam RalliArt, scuderia fra le più prestigiose del mondo rally che annovera 2 vittorie del campionato del mondo T2, 1 vittoria del campionato europeo T2, 21 vittorie di coppa del mondo T2, 8 vittorie del campionato italiano, 11 partecipazioni alla Dakar e 43 podi internazionali.

«Partecipare alla Dakar – ha affermato il pilota messinese – sarà il mio sogno di bambino che si realizza. Trasformarlo in realtà costerà però tanto impegno e fatica. In questi giorni inizierò a Viareggio una preparazione fisica e mentale nella clinica del dott. Riccardo Ceccarelli, molto noto in ambito sportivo e specializzato nella preparazione di piloti di F1 e DTM. Voglio prepararmi bene perché non sarà facile, ma ce la metterò tutta per rappresentare al meglio la mia Messina e tutta la Sicilia».

