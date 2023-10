Dono di Natale 2023, la raccolta per le persone meno fortunate. Come e quando donare a Messina

Prenderà il via mercoledì 1 novembre la raccolta benefica “Dono di Natale 2023” organizzata dalla III Municipalità di Messina. Sarà possibile donare vestiti e giocattoli nuovi, alimenti a lunga conservazione o anche solo un biglietto di auguri. I “pacchi regalo” saranno consegnati alla sezione cittadina della Croce Rossa Italiana.

Ottobre è ormai quasi passato, dicembre si avvicina ed è tempo di pensare al Natale 2023. Lo sa bene la III Circoscrizione, presieduta da Alessandro Cacciotto, che, per prima cosa, ha pensato alle persone meno fortunate e deciso di lanciare un nuovo progetto solidale. L’obiettivo? Donare un sorriso, ma anche qualcosa di utile che possa aiutare chi ne ha bisogno. Parte quindi “Dono di Natale 2023”.

La raccolta dei “doni” sarà attiva dall’1 novembre al 7 dicembre 2023 presso la sede istituzionale della III Municipalità di Messina, situata al numero 29 di via S. Maria Francesca Giannetto, a Camaro San Paolo. Come anticipato, sarà possibile donare: indumenti e giocattoli nuovi, alimenti a lunga conservazione (come pasta, tonno, latte in polvere, e così via) oppure un biglietto di auguri.

Per quel che riguarda gli orari, sarà possibile consegnare i propri doni:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30;

il martedì e il giovedì anche di pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare i seguenti numeri di telefono: 0907725401 – 0907725403 – 0907725404 – 0907725405. L’intera raccolta sarà devoluta alla Croce Rossa Italiana di Messina.

