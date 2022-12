Cultura, food&wine al binario 1 e ¾: gli eventi del Natale 2022 alla Stazione di Messina

Tre giorni di degustazioni, mostre, musica, attività per bambini e un pizzico di storia di Messina: dal 9 all’11 dicembre 2022 arriva “Natale alla Stazione. Cultura, food&wine al binario 1 e ¾”, una serie di eventi organizzati da RFI e dal Comune in collaborazione con altre associazioni ed enti attivi sul territorio. Tantissime le iniziative in calendario. Vediamo tutti i dettagli.

È stata presentata questa mattina la nuova iniziativa natalizia realizzata dal Comune di Messina con Rete Ferroviaria Italiana, che vede insieme tantissimi partner uniti per regalare ai cittadini, grandi e piccini, tre giorni di “magia” alla Stazione Centrale. Tema dell’evento sarà infatti il mondo di Harry Potter, ma non solo. In programma anche visite guidate alla scoperta della storia e dell’architettura della stazione, ma anche un nuovo francobollo speciale, tanta musica e degustazioni.

Qualche anticipazione e il programma completo.

Cultura, food&wine al binario 1 e ¾: gli eventi di Natale alla Stazione di Messina

Di seguito, il programma completo degli eventi previsti per Natale alla Stazione Centrale di Messina dal 9 all’11 dicembre 2022.

Venerdì 9 dicembre

Ore 16.00/20.00 – Annullo filatelico speciale e cartolina dell’evento a cura del Circolo Filatelico Peloritano e di Poste Italiane;

Annullo filatelico speciale e cartolina dell’evento a cura del Circolo Filatelico Peloritano e di Poste Italiane; Ore 19.00 – 22.00 nell’Atrio della Stazione e Corte di Ulisse Apertura a cura del Conservatorio A. Corelli di Messina; Esposizioni d’arte e collezionismo; Area “Food e Wine” a cura di Fondazione I.T.S. ALBATROS, NonsoloCibus Associazione Provinciale Cuochi Messina, Scuola Europea Sommelier, IIS. “Antonello”; Visite guidate alla scoperta dell’Architettura della Stazione Ferroviaria di Messina.



Sabato 10 e domenica 11 dicembre

Ore 10.00/13.00 e ore 15.00/18.00 Giardino degli Ulivi, “Il Magico mondo di Harry Potter al Binario 1 e ¾; Animazione e Laboratori per bambini a cura della Messina Social City;

Ore 19.00 -22.00 Atrio della Stazione e Corte di Ulisse Apertura a cura del Conservatorio A. Corelli di Messina; Esposizioni d’arte e collezionismo; Area “Wine” a cura di Scuola Europea Sommelier; Visite guidate alla scoperta dell’Architettura della Stazione Ferroviaria di Angiolo Mazzoni.



Le esposizioni

Il programma delle esposizioni: mostra Filatelico-cartellonistica del Circolo Filatelico Peloritano – Associazione Ferrovie Siciliane, Messina – Associazione Dopolavoro Ferroviario – Fondazione FS – “A Christmas Tale al binario 1 e ¾” mostra a cura dell’Associazione Impronte con di Allio, Andaloro, Arena, Currò, Galipò, Lanese, Lo Piano, Miraglia, Oteri, Pavone – Mostra di elaborati artistici a cura del Liceo Artistico Audiovisivo e Multimediale del Liceo Seguenza.

Il giardino degli ulivi: gli eventi per bambini

Lo scenario fiabesco del “Giardino degli Ulivi” sarà il luogo in cui i bambini, guidati dagli operatori della Messina Social City potranno partecipare alle numerose attività:

Laboratorio tematico “Crea la tua bacchetta”

Laboratorio tematico “A scuola di magia”

”Partita di Quidditch”

Consegna alla Civetta Edvige

Trucca bimbi a tema e buffet magico!

Photo Booth, le tue foto ricordo!

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di Fondazione FS, Conservatorio “A. Corelli”, Fondazione I.T.S. ALBATROS, NonSoloCibus, Associazione Nazionale Cuochi, Circolo Filatelico Peloritano, Messina Social City, Associazione Impronte, Liceo Seguenza – Indirizzo Artistico Multimediale, Scuola Europea Sommelier, Istituto Antonello, CNA, Associazione Ferrovie Siciliane – AFS Messina, Associazione Dopolavoro Ferroviario – DLF Messina, e nasce da una sinergia di intenti tra il Comune di Messina e RFI con l’obiettivo di valorizzare e promuovere gli ambienti e gli spazi della Stazione Messina Centrale durante una tre giorni di mostre, degustazioni, arte e musica.

