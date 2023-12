“Cultura, Food & Wine al binario 1”: la Stazione di Messina protagonista del Natale 2023

Un weekend davvero magico quello che ha visto protagonista la Stazione Centrale di Messina, perfetta cornice di un evento che ha unito divertimento, cultura, gastronomia e vino in un’incredibile sinfonia di esperienze sensoriali. “Cultura, Food & Wine al binario 1” ha trasformato il luogo di passaggio per viaggiatori e pendolari nel suggestivo palcoscenico di una due giorni che ha richiamato l’attenzione di grandi e piccoli.

Dopo il successo dello scorso anno con Harry Potter, per questo Natale 2023 la protagonista dell’evento è stata Mary Poppins, la famosa tata inglese. Animazione, laboratori ed esibizioni musicali hanno conquistato i tanti piccoli messinesi che hanno trascorso due pomeriggi all’insegna del divertimento, insieme agli spazzacamino e ai magici personaggi del mondo di Mary Poppins.

Ma l’evento era pensato per tutti, non solo per i bambini. E così la Corte di Ulisse è stata invasa dai sapori della cucina siciliana, grazie alla presenza di chef rinomati che hanno deliziato i presenti con una varietà di prelibatezze locali: dalle specialità di pesce fresco alle tradizionali pietanze siciliane dolci e salate. Venti in totale le proposte food tra cui: il croissant salato allo zafferano di Natale Laganà, la pizza fritta ai grani antichi siciliani di Enzo Piedimonte, il cappuccino zucca, patate e baccalà di Giuseppe Geraci e il bun con farina di grani antichi farcito con pulled di maialino nero dei Nebrodi e cipolla di Francesco Arena. Immancabili i dolci, tra cui la Nuvola di cassata di Pasquale Caliri, il tronchetto di torta zuppa inglese di Lillo Freni e il semifreddo al mandarino di Giuseppe Arena. Ogni boccone era un viaggio sensoriale, un omaggio alla ricchezza gastronomica della regione Sicilia.

Gli amanti del vino hanno avuto l’opportunità di esplorare le eccellenze vinicole della Sicilia. Degustazioni guidate da esperti sommelier che hanno introdotto i partecipanti alle sfumature dei vini locali, con una selezione curata che ha celebrato la diversità delle vigne siciliane.

L’area “Food & Wine” è stata curata da Fondazione I.T.S. ALBATROS, NonSoloCibus, Associazione Cuochi Messina, Associazione Italiana Sommelier, Re-Banqueting.

A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente è stata la Barbara Arcadi Live Music, che ha accompagnato i visitatori nelle diverse esperienze.

«Guardare con altri occhi ciò che appartiene alla storia della Città, come la Stazione Centrale, è uno degli obiettivi di questo evento – aveva dichiarato l’assessore alla Cultura Caruso nella conferenza stampa di presentazione e “Cultura, Food & Wine al binario 1” ha dimostrato davvero che la Stazione di Messina può trasformarsi in un palcoscenico suggestivo che i messinesi hanno davvero tanta voglia di vivere.

