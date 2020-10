Covid, anche a Messina tamponi in auto: drive-in dell’ASP allo Stadio San Filippo

A partire da domani, venerdì 23 ottobre, anche a Messina sarà possibile fare i tamponi direttamente dall’auto con il nuovo sistema drive-in dell’ASP allestito presso il parcheggio “verde” dello Stadio Franco Scoglio (o San Filippo).

A comunicarlo, con una nota pubblicata sul sito del Comune, l’assessore alla protezione civile Massimo Minutoli: «Il sistema drive in curato dall’ASP Messina – ha sottolineato – consentirà di effettuare il tampone rino-faringeo direttamente nella propria autovettura, al fine di evitare affollamenti in locali chiusi e limitare al tempo stesso i contatti con l’esterno. Gli orari e le attività del sistema sono coordinati direttamente dall’ASP». La decisione è stata presa di concerto con il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid Carmelo Crisicelli.

Il drive in per sottoporsi al tampone a Messina sarà, quindi, l’area di pertinenza dello stadio “Franco Scoglio”, lato monte, denominata parcheggio “verde”. Pertanto, in tutta l’area del parcheggio “verde” vigeranno i divieti di sosta e di transito veicolare, 24 ore su 24, ad eccezione che per i veicoli in uso all’ASP Messina ed ai suoi operatori impiegati al drive in, nonché per quelli con a bordo i pazienti che devono sottoporsi ai tamponi per la diagnosi del covid.

