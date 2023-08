Concorso al Ministero della Difesa: 1.452 posti per diplomati e laureati. Come partecipare al bando

Doppio concorso al Ministero della Difesa per un totale di 1.452 posti di lavoro. Si cercano in particolare diplomati e laureati per entrare a far parte del personale “tecnico” non dirigenziale a tempo indeterminato. La scadenza è fissata al 28 agosto 2023. Vediamo quali sono i requisiti e come partecipare al bando.

Avvertenza: l’articolo è suddiviso in due pagine, una per concorso.

Doppio concorso al Ministero della Difesa: online il bando da 1.452 posti di lavoro

Come anticipato, il Ministero della Difesa è alla ricerca di 1.452 unità di personale “tecnico” – assistenti e funzionari – da assumere a tempo determinato in diverse parti d’Italia (compresa la Sicilia). È ammessa la partecipazione per un solo profilo professionale tra quelli inseriti a bando.

Concorso per il profilo di Assistenti: 1.139 posti per diplomati

Il primo bando di concorso pubblico al Ministero della Difesa prevede l’assunzione di 1.139 persone, su base circoscrizionale, a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente, Area funzionale Seconda, fascia retributiva F2, nei ruoli del personale del Ministero della Difesa, secondo la seguente ripartizione:

Codice fa32 – assistente linguistico n° 1 unità

Codice ft35 – assistente ai servizi di supporto n° 24 unità

Codice ft36 – assistente per l’alimentazione e la ristorazione n° 6 unità

Codice ft37 – assistente ai servizi di vigilanza n° 77 unità

Codice fs41 – assistente sanitario n° 9 unità

Codice ft45 – assistente tecnico per l’informatica n° 61 unità

Codice ft46 – assistente tecnico per i sistemi informativi n° 3 unità

Codice ft47 – assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici n° 135 unità

Codice ft48 – assistente tecnico per la cartografia e la grafica n° 81 unità

Codice ft49 – assistente tecnico chimico-fisico n° 34 unità

Codice ft50 – assistente tecnico artificiere n° 10 unità

Codice ft51 – assistente tecnico per l’edilizia e le manutenzioni n° 113 unità

Codice ft52 – assistente tecnico n° 52 unità

Codice ft53 – assistente tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni n° 127 unità

Codice ft54 – assistente tecnico per le lavorazioni n° 130 unità

Codice ft55 – assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi n° 275 unità

Requisiti

Oltre ai requisiti generici – come per esempio la cittadinanza italiana e la maggiore età – è richiesto il possesso del seguente titolo di studio:

Diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto. I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell’Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Le prove

La procedura del concorso al Ministero della Difesa prevede due prove:

a) una prova selettiva scritta , secondo la disciplina dell’art. 6 (Prova scritta);

, secondo la disciplina dell’art. 6 (Prova scritta); b) una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell’art. 7 (Prova orale e stesura della graduatoria finale di merito), riservata ai candidati che hanno superato la prova scritta di cui alla lettera a).

Come partecipare al concorso al Ministero della Difesa

È possibile partecipare al bando di concorso al Ministero della Difesa per i 1.139 posti di lavoro per diplomati occorre utilizzare il portale “inPA” autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS per registrarsi. Una volta fatto questo passaggio, sarà possibile compilare il form per la candidatura. Il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale.

La scadenza per partecipare al concorso è fissata alle ore 23.59 del 28 agosto 2023.

Maggiori informazioni a questo link.

(82)