Concorso Comune di Messina: le date delle prove scritte per avvocato e istruttore tecnico

Online le date delle prove scritte per avvocato e istruttore tecnico nell’ambito del concorso al Comune di Messina. I posti di lavoro previsti sono cinque per il primo profilo e cinquanta per il secondo. Vediamo tutti i dettagli e in cosa consisterà l’esame.

Proseguono le procedure per l’assunzione all’interno del Comune di Messina di 341 persone tramite il maxi-concorso pubblico lanciato a gennaio 2023. Per entrambi i profili il numero di candidati ad aver fatto domanda di partecipazione sono stati in numero nettamente superiore ai posti di lavoro messi a concorso. Si è quindi proceduto con le prove preselettive.

Concorso Comune di Messina: date e info delle prove scritte per avvocato e istruttore tecnico

La data della prova scritta per i cinque posti come avvocato nell’ambito del concorso al Comune di Messina è fissata alle ore 15.00 del 19 luglio 2023; mentre quella per cinquanta posti di istruttore tecnico è fissata alle ore 15.00 del 18 luglio 2023.

Il candidato riceverà, ala casella di posta elettronica ordinaria utilizzata in fase di iscrizione alla procedura di selezione, una mail contente le istruzioni da seguire per la verifica dei requisiti tecnici indicativamente 7 giorni prima della data della prova. Si suggerisce di verificare che l’e-mail non finisca nella casella dello spam. Se non dovesse comparire neanche nella sezione “spam”, sarà possibile richiedere l’invio di una seconda e-mail inviando la richiesta al seguente indirizzo: convocazioni@ilmiotest.it. Il giorno della prova il candidato dovrà essere munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

Le prove scritte si svolgeranno da remoto, avranno la durata di 60 minuti e consisteranno in due quesiti a risposta aperta formulati dalla Commissione esaminatrice. Per superare l’esame occorre ottenere una votazione di almeno 21/30.

Prove preselettive e scritte: i link utili

Tutte le informazioni e la documentazione riguardanti il Concorso al Comune di Messina sono disponibili a questo link, sul sito istituzionale di Palazzo Zanca.

