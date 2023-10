Concorso Comune di Messina: ammessi e data della prova orale per il profilo di avvocato

Online l’elenco degli ammessi e la data della prova orale per il profilo di avvocato nell’ambito del Concorso al Comune di Messina. I posti a disposizione sono 5, coloro che hanno passato lo scritto 25. Di seguito, tutti i link utili e gli ultimi aggiornamenti sulla procedura in corso.

Prosegue l’iter per l’assunzione di 341 nuove unità di personale all’interno del Comune di Messina, tramite concorso pubblico, che ha visto la partecipazione di oltre 20mila persone. Necessarie, visto l’alto numero di partecipanti, le prove preselettive svoltesi nei mesi scorsi; sono seguiti gli scritti e adesso è il momento delle prove orali. In questo frangente, a metà settembre è stato pubblicato l’elenco degli ammessi all’orale per il profilo di avvocato.

Come anticipato, a sostenere la prova per il profilo di avvocato saranno 25 persone per 5 posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato. L’elenco degli ammessi era stato pubblicato inizialmente il 19 settembre, ma a causa di un errore – «è stato invertito l’abbinamento id-domanda/candidato con riferimento a due partecipanti», si legge nella documentazione del Comune – è stata pubblicata una rettifica. La lista definitiva è disponibile a questo link.

La prova orale per il profilo di avvocato nell’ambito del Concorso del Comune di Messina si svolgerà nelle seguenti date: 25 e 26 Ottobre 2023, secondo il calendario disponibile a questo link, presso la sala Ovale “Antonino Caponnetto” di Palazzo Zanca, a Piazza Unione Europea. La prova è aperta al pubblico, previa identificazione dei candidati partecipanti.

