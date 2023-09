Concorso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy 2023: si cercano 338 assistenti

Appena pubblicato il concorso 2023 per il reclutamento di 338 assistenti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy; le risorse ricopriranno ruoli nelle diverse sedi del dicastero, tra Uffici Centrali e Ispettorati territoriali (anche in Sicilia). L’assunzione prevede un contratto a tempo pieno e determinato.

Nello specifico si cercano:

n. 90 assistenti amministrativi;

n. 90 assistenti amministrativi – contabili;

n. 60 assistente tecnico delle telecomunicazioni;

n. 40 assistente informatico;

n. 38 assistente tecnico;

n. 10 assistente specializzato delle telecomunicazioni;

n. 10 assistente tecnico specializzato.

Le figure si occuperanno di collaborare ad attività amministrative secondo l’unità a cui saranno assegnate; il candidato dovrà possedere capacità di analisi e di risposta alle esigenze dell’utenza interna ed esterna, di iniziativa, di interpretazione di fenomeni e situazioni relazionali e comunicative.

Concorso Ministero delle Imprese 2023

Per l’ammissione al concorso 2023 al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sarà necessario possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38 (decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165);

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso di riferisce;

possesso dei titoli di studio in relazione ai singoli profili professionali.

Il bando prevede, oltre alla valutazione dei titoli, anche due prove:

una prova scritta distinta per i codici di concorso: test a risposta multipla da risolvere in 60 minuti;

una prova orale distinta per i codici di concorso.

Come partecipare

La domanda, per partecipare al concorso per assistenti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, compilando il modulo disponibile sul Portale “inPa”, previa registrazione del candidato sullo stesso Portale, entro e non oltre le 23.59 del 29 settembre 2023.

A questo link il bando completo.

