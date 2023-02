“Colora il tuo casco”, a Messina il concorso per insegnare la sicurezza stradale ai ragazzi

Largo alla fantasia, il Comune di Messina lancia il concorso “Colora il tuo casco”, indirizzato agli studenti delle scuole medie cittadine. L’obiettivo è quello di promuovere l’uso del casco e insegnare ai più giovani, futuri “utenti della strada” in bici o in motorino, l’importanza della sicurezza. Vediamo i dettagli.

Il concorso “Colora il tuo casco”, patrocinato dal Comune di Messina e organizzato dall’Associazione Asso Sport Tridente in collaborazione con il Moto Club Messina, sarà presentato domani, venerdì 3 febbraio, alle ore 10.30 nella Sala Ovale di Palazzo Zanca. Saranno presenti il sindaco Federico Basile, l’assessore alle Politiche Giovanili, Liana Cannata e il collega con delega allo Sport, Massimo Finocchiaro. L’iniziativa, indetta per l’anno scolastico in corso, è dedicata anche in ricordo di Luigi Mamone, Presidente del Comitato Regionale FMI Calabria, ideatore del concorso.

In cosa consiste il concorso “Colora il tuo casco”? Ad essere coinvolti saranno i ragazzi al terzo anno delle scuole medie di Messina. Avranno la possibilità di realizzare la grafica e colorare, in assoluta libertà e secondo la loro fantasia, il casco riprodotto sull’apposito modulo che verrà distribuito in classe. Terminato il concorso, il 26 maggio 2023 ci sarà la premiazione presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, nel corso del Messina Vespa Village. Il ragazzo o la ragazza che vincerà riceverà come premio un casco integrale con su la grafica che avrà disegnato. Premi anche per il secondo e terzo classificato, che riceveranno un casco integrale Cross o Jet. Infine, sono previsti, premi di rappresentanza per tutte le scuole che hanno aderito.

