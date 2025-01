Claudio Baglioni in concerto a Messina: a novembre tre date al Teatro Vittorio Emanuele

Iniziato a Roma, al Teatro dell’Opera di Roma, “Piano di Volo Solotris”, l’ultimo tour nei grandi teatri lirici italiani di Claudio Baglioni che prevede anche tre date a Messina. Dopo il successo dei tour “Solo” e “Solobis”, il cantautore riprende il suo percorso concertistico con il terzo capitolo dell’esperienza musicale dal vivo e nei teatri classici.

Claudio Baglioni sarà in concerto a Messina nei giorni 6 – 7 e 8 novembre. A fare da cornice il palco del Teatro Vittorio Emanuele.

“Solotris”, con 110 concerti che attraverseranno dal nord al sud il Belpaese fino a dicembre, toccando gli scenari più prestigiosi e suggestivi di 42 città italiane, chiude la trilogia di SOLO. Con un totale di 300 esibizioni il progetto live diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni.

Claudio Baglioni tour: un viaggio in solitaria

“Piano di Volo” è un concerto-racconto in cui il cantautore, unico protagonista sul palco, si cimenta in un’impresa originale e in continua evoluzione. Un viaggio in solitaria dove interprete, compositore, musicista e intrattenitore si fondono, dando vita a un’esperienza che intreccia musica e creatività, parola e narrazione, tradizione e sperimentazione, precisione e improvvisazione.

Le canzoni, presentate in versione solistica, tornano alla loro essenza originaria, spoglie e autentiche, così come sono state immaginate e create dall’autore, quando erano ancora solamente “sue”. Da lì, si aprono a nuove atmosfere, percorsi inesplorati e destinazioni meravigliose. Ogni brano diventa un viaggio, una traiettoria unica, un passo sorprendente.

Claudio Baglioni si pone come pilota di questo viaggio, presentando il suo “piano di volo”, selezionato di volta in volta per accompagnare il pubblico in un’avventura temporale e spaziale, reale e immaginaria, sul palcoscenico teatrale. Il piano, protagonista in due forme – un classico pianoforte a coda e uno futuristico – diventa il mezzo per volare e suonare, conducendo verso una dimensione emozionale, onirica e creativa.

La performance di “Piano di Volo” rappresenta un’evoluzione artistica unica, dinamica e straordinaria, una traiettoria singolare che sottolinea l’eccezionalità dell’artista e della sua arte. È un’esibizione unica, come un numero uno, un sorvolo esclusivo e originale, condiviso però con gli sguardi e i sogni di tanti altri.

In questo “concerto ravvicinato del terzo tipo”, dove classico e futuribile si incontrano, Claudio Baglioni offrirà al pubblico, in un’intimità senza precedenti, le opere più preziose del suo repertorio e i racconti della sua vita artistica e personale. Sarà come ritrovarsi in un cortile popolato e accogliente, sotto un tetto stellato, nell’atmosfera unica e affascinante dei grandi teatri italiani, luoghi di straordinaria bellezza e tradizione.

Dove acquistare i biglietti

I biglietti per i concerti di “Piano di Volo Solotris” sono disponibili su ticketone.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Il tour è prodotto e organizzato da FRIENDS & PARTNERS e COME S.R.L.

Le date di Agrigento, Palermo, Messina e Catania sono realizzate a cura di PUNTOEACAPO.

RTL 102.5 è media partner ufficiale di “PIANO DI VOLO SOLOTRIS”.

Claudio Baglioni tour: le date a Messina e in Sicilia

30 ottobre 2025 AGRIGENTO – TEATRO PIRANDELLO

31 ottobre 2025 AGRIGENTO – TEATRO PIRANDELLO

01 novembre 2025 AGRIGENTO – TEATRO PIRANDELLO

03 novembre 2025 PALERMO – TEATRO MASSIMO

04 novembre 2025 PALERMO – TEATRO MASSIMO

05 novembre 2025 PALERMO – TEATRO MASSIMO

06 novembre 2025 MESSINA – TEATRO VITTORIO EMANUELE

07 novembre 2025 MESSINA – TEATRO VITTORIO EMANUELE

08 novembre 2025 MESSINA – TEATRO VITTORIO EMANUELE

07 dicembre 2025 CATANIA – TEATRO MASSIMO BELLINI

08 dicembre 2025 CATANIA – TEATRO MASSIMO BELLINI

09 dicembre 2025 CATANIA – TEATRO MASSIMO BELLINI

