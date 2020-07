Censis, l’Università di Messina ultima in classifica: la replica del Rettore Cuzzocrea

L’Università degli Studi di Messina è risultata ultima nella classifica del Censis sui grandi atenei italiani per l’a.a. 2020/2021, collezionando punteggi bassi in più frangenti. Oggi, mercoledì 15 luglio, a commentare la graduatoria è il Rettore Salvatore Cuzzocrea che, in occasione della visita guidata all’ex filiale della Banca d’Italia recentemente acquisita da UniMe, ha voluto fare alcune precisazioni.

La notizia è di qualche giorno fa. Sulle 17 università prese in considerazione dal rapporto annuale del Censis, quella di Messina è arrivata ultima. Il report tiene in considerazione diversi fattori, vale a dire: borse di studio, capacità di comunicazione e servizi digitali, livello di internazionalizzazione, servizi, strutture a disposizione e occupabilità.

«Dai dati forniti – ha commentato il prof. Cuzzocrea – risulta che l’Università di Messina abbia avuto un calo in relazione agli indicatori di strutture e borse. Riguardo alle strutture, mi preme sottolineare però che, nel rispetto degli impegni presi con il corpo elettorale e le famiglie dei nostri studenti, abbiamo scelto di rendere noti solo i posti e gli immobili effettivamente disponibili per l’utilizzo, escludendo quelli attualmente in ristrutturazione. Sin dal nostro insediamento abbiamo posto l’accento sulla necessità di ammodernare alcune aule, laboratori e plessi nei vari Poli».

«Sulle borse – ha proseguito – vorrei sottolineare che il dato è inficiato dalla diminuzione delle borse di diritto allo studio erogate da parte dell’ERSU. Il rapporto Censis non contempla, però, che UniMe ha alzato la No Tax Area sino a 23 mila euro, concedendo, perciò, agli studenti idonei ma non beneficiari di borsa, di essere esonerati dalle tasse».

