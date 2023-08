Cali di tensione a Torrerossa: erogazione dell’acqua ridotta in diverse zone di Messina

A comunicarlo è l‘AMAM: per la giornata di oggi, lunedì 21 agosto, l’erogazione dell’acqua sarà ridotta in diverse zone di Messina a causa dei continui cali di tensione elettrica agli impianti di captazione di Torrerossa e Bufardo. Vediamo quali sono le zone interessate.

Maltempo ieri nella zona etnea, con continui cali di tensione elettrica, che hanno colpito gli impianti di captazione di Torrerossa e Bufardo, non consentendo il regolare riempimento dei serbatoi principali che alimentano la rete idrica di Messina e quindi la regolare distribuzione dell’acqua nella città dello Stretto. Di conseguenza, nella sola giornata di oggi, lunedì 21 agosto, l’erogazione idrica avverrà in forma ridotta in tutto il centro città e nella zona nord, inclusi i villaggi costieri e collinari.

Segnalati sempre dall’AMAM altri possibili disagi nelle scorse ore nelle zone di San Rizzo e Locanda, a causa di lavori riguardanti le sorgive di San Rizzo. Per sopperire alle carenze idriche riscontrate, un’autobotte dell’Azienda verrà posizionata al quadrivia di Casazza. I disservizi in questo caso hanno riguardato la giornata di ieri e potrebbero riguardare anche quella di oggi.

Gli utenti dell’AMAM potranno tenersi aggiornati sul sito dell’Azienda Meridionale Acque Messina e segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero di telefono dedicato 090 3687722 oppure sulla pagina social raggiungibile a questo indirizzo.

(4)