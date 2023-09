Bonus sociale idrico a Messina: come funziona lo sconto sulle bollette AMAM

Al via dalle bollette di settembre 2023 il bonus sociale idrico per le utenze AMAM di Messina. A confermarlo è l’Azienda, che rende note le modalità di ottenimento del contributo. La prima fatturazione utile è quella di settembre 2023. Vediamo chi ne ha diritto e come funziona.

Bonus sociale idrico 2023: sconti sulle bollette AMAM a Messina

Il bonus social idrico è una misura prevista dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), indirizzata alle famiglie in condizione di disagio economico e sociale. Si tratta di un contributo, uno sconto sulle bollette dell’acqua, che consente di garantire la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell’utente beneficiario, alla tariffa agevolata del servizio di acquedotto ed alle rispettive tariffe dei servizi di fognatura e depurazione.

Requisiti: chi ha diritto al bonus bollette dell’AMAM

Hanno diritto ad ottenere il bonus sociale idrico sulle bollette dell’AMAM a Messina gli utenti diretti ed indiretti del servizio di acquedotto in condizioni di disagio economico sociale, cioè che sono parte di nuclei familiari che rientrino in una di queste condizioni:

Per gli anni 2021-2022 (delibera ARERA 63/2021)

appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE ≤ 8.265 euro, oppure

appartenere ad un nucleo familiare con 8.265 < ISEE ≤ 20.000 con 4 o più figli a carico (famiglia numerosa), oppure

appartenere ad un nucleo familiare con ISEE > 8.265 e titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza con meno di 4 figli a carico

Per gli anni 2023 e successivi (delibera ARERA 13/2023)

appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE ≤ 9.530 euro, oppure

appartenere ad un nucleo familiare con 9.530 < ISEE ≤ 20.000 con 4 o più figli a carico (famiglia numerosa) oppure

appartenere ad un nucleo familiare con ISEE > 9.530 e titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza con meno di 4 figli a carico, oppure

appartenere ad un nucleo familiare con 9.530 < ISEE ≤ 15.000 con meno di 4 figli a carico

Come ottenere il bonus social idrico

Le modalità di erogazione del bonus sociale idrico cambiano in base al tipo di utenza:

utente diretto – è l’utente finale direttamente titolare di una fornitura per il servizio di acquedotto ad uso domestico residente;

– è l’utente finale direttamente di una fornitura per il servizio di acquedotto ad uso domestico residente; utente indiretto – è uno dei componenti del nucleo ISEE, che utilizzi nell’abitazione di residenza una fornitura per il servizio di acquedotto intestata ad un’utenza condominiale.

Per gli utenti diretti, il bonus sociale idrico sarà accreditato nella prima fattura emessa successiva alla ricezione dei dati. Per gli utenti indiretti, l’importo del contributo dovuto sarà accreditato sull’IBAN riportato nel modulo reperibile presso gli uffici pubblici della sede AMAM di Viale Giostra (Ritiro), presso le sedi delle Circoscrizioni comunali, presso le sedi dei CAF convenzionati (elenco CAF) o scaricabile da QUI.

Il modulo, una volta compilato, dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo e-mail: amamspa@pec.it o urp@amam.it.

(160)