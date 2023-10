Avaria ad un impianto di sollevamento: parte di Messina Nord senza acqua. Zone e orari

Ancora disagi con l’acqua a Messina: a causa di un’avaria ad un impianto di sollevamento, oggi, lunedì 16 ottobre 2023, sono previste riduzioni nell’erogazione idrica in zona Nord. Vediamo la nota dell’AMAM (Azienda Meridionale Acque Messina), gli orari e le zone interessate.

Sembra non esserci pace per Messina che, ancora una volta, si ritrova parzialmente senz’acqua. A comunicarlo agli utenti è l’AMAM: si è verificata un’avaria ad un impianto di sollevamento, quindi sarà necessario staccare la distribuzione in rete dalle ore 10:00 alle ore 14:00 di oggi, lunedì 16 ottobre 2023, nei villaggi di Ganzirri (lato monte), Sperone Salita Petraro e Ctr Serri e nelle traverse limitrofe.

Per segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza, ricorda l’AMAM, è possibile rivolgersi ai numeri di telefono dedicati – lo 090 3687722 e il 3483985297 o collegarsi alla pagina Facebook dell’Azienda, a questo indirizzo.

