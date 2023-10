Sicilia. Sciopero ai caselli delle autostrade del CAS dal 17 al 19 ottobre 2023: gli orari

Proseguono le azioni di sciopero del personale del CAS: i dipendenti del Consorzio Autostrade Siciliane incroceranno le braccia ai caselli da domani, martedì 17, fino a giovedì 19 ottobre 2023. Vediamo le motivazioni della protesta che coinvolgerà casellanti e amministrativi e gli orari.

A proclamare lo sciopero sulle autostrade della Sicilia, sono i sindacati CUB Trasporti, SLA CISAL e Federlata, con le seguenti motivazioni: «Le scriventi e i lavoratori sono fortemente preoccupati dell’attuale mala gestio delle risorse umane – scrivono le organizzazioni in una nota congiunta –, della conseguente situazione economico-finanziaria dell’ente e della gestione fallimentare e contraddittoria; considerato, altresì, che tutti gli incontri di contrattazione di secondo livello sin oggi intercorsi sono stati caratterizzati dalla totale assenza di dati ufficiali forniti dal CAS necessari per la valutazione dei criteri da adottare collegialmente avuto riguardo all’adeguamento della pianta organica, al reale dimensionamento delle presenze nelle stazioni/caselli rispetto ai transiti dell’esazione dei pedaggi, al premio di produttività e quant’altro potesse formare oggetto di contrattazione, esprimono la necessità di dare inizio all’attuale azione di protesta».

Nel dare il via allo sciopero, i sindacati chiedono «l’immediato pagamento degli importi non ancora corrisposti in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ndr) Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori, ma senza ancora ricevere alcun riscontro. Non si esclude – sottolineano – l’inasprimento della vertenza fino a quando non sarà concluso il contratto di secondo livello comprensivo della restituzione delle spettanze arretrate in tempi rapidi».

Sciopero personale CAS (Autostrade Siciliane): gli orari dal 17 al 19 ottobre 2023

Lo sciopero del personale – casellanti e amministrativi – del CAS programmato dal 17 al 19 ottobre 2023 sulle autostrade siciliane seguirà il seguente calendario:

dal 17 al 19 ottobre 2023 – personale turnista 1° turno: dalle ore 02.00 alle ore 06.00;

dal 17 al 19 ottobre 2023 – personale turnista 2° turno: dalle ore 10.00 alle ore 14.00;

dal 17 al 19 ottobre 2023 – personale turnista 3° turno: dalle ore 18.00 alle ore 22.00;

dal 17 al 19 ottobre 2023 – personale turnista in orario spezzato ultime 4 ore.

«Questa calendarizzazione dello sciopero – scrivono infine i sindacati – è tale da agevolare l’organizzazione a cui la Concessionaria CAS è obbligata ad adoperarsi a predisporre, durante l’astensione degli esattori del pedaggio, la permanenza in servizio di una adeguata soglia di personale addetto alla sola manutenzione degli impianti automatizzati di riscossione dei pedaggi, al fine di prevenire eventuali disagi ed i rischi per la sicurezza degli utenti in caso di avaria dei sistemi, nonché il personale addetto alla sicurezza e/o il recupero dei mezzi in caso di incidenti, così come previsto dalla L. 146/90, cosi come modificata dalla L. 83/2000».

Lo sciopero coinvolgerà i casellanti e il personale amministrativo, ma non il personale addetto alla sicurezza, al recupero di veicoli coinvolti in incidenti, alla Sala Radio e alla manutenzione degli impianti.

(Foto di repertorio)

