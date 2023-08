Autostrada A20 Messina Palermo: disposto il dissequestro di tre cavalcavia

La Procura di Barcellona ha disposto il dissequestro di tre cavalcavia (18, 19, 23) sulla A20 Messina Palermo che, a marzo 2021, erano stati requisiti preventivamente perché a rischio crollo. «Si tratta – fanno sapere dal CAS –, di un primo miglioramento del complesso e fragile sistema di viabilità della zona tirrenica della provincia di Messina». Ma facciamo un passo indietro per capire cosa era successo due anni fa.

Il giudice per le indagini preliminari della Procura di Barcellona aveva ordinato il sequestro preventivo di ventidue cavalcavia, eseguito dalla Polizia Stradale, che ricadevano sull’A20 Messina Palermo: «affidati in custodia, – riportava l’ANSA –, agli enti fruitori del piano viabile e sottoposti a limitazioni di traffico al fine di limitarne la capacità portante in attesa dei necessari interventi funzionali e delle operazioni di ripristino».

All’epoca dei fatti erano state denunciate, in stato di libertà, anche quattro persone per omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciavano rovina, tra cui l’ex direttore generale del Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) Salvatore Minaldi e l’ex capo della segreteria tecnica del presidente della Regione siciliana (si trattava di Nello Musumeci), Alessia Trombino.

Adesso i tre cavalcavia dell’Autostrada A20 Messina Palermo torneranno in gestione al Consorzio Autostrade Siciliane.

