ATM Messina. Prolungati i bus notturni per il Polo UniMe dell’Annunziata

A partire dal 1° febbraio 2022, gli studenti del Polo Universitario dell’Annunziata di Messina potranno contare su un potenziamento dei bus notturni. L’ATM Messina, infatti, ha accolto la richiesta del Rettore dell’Ateneo Messinese Salvatore Cuzzocrea per aumentare i collegamenti del trasporto pubblico, che permetterà così ai ragazzi di prendere i bus notturni (fino a mezzanotte) dal Terminal Museo al Polo Annunziata.

«Nell’ottica di una sempre più proficua collaborazione, – si legge nella nota dell’Università degli studi di Messina – in seguito alla richiesta avanzata dal Rettore dell’Università di Messina, prof. Salvatore Cuzzocrea, l’ATM Spa a partire da martedì 1 febbraio provvederà a potenziare i collegamenti dal Terminal Museo al Polo Annunziata, mediante un prolungamento (fino a mezzanotte) dell’orario di servizio della Linea 23. Per le giornate segnate in rosso nel calendario, l’Azienda Trasporti di Messina provvederà ad inserire – nella tabella di marcia della Linea festiva 22/23 – il passaggio all’ingresso principale del Polo Annunziata (viale Palatucci), sia all’andata che al ritorno».

