ATM Messina, presentati i nuovi bus dedicati allo shopping

Turisti e messinesi: tutti potranno utilizzare i nuovi bus elettrici dell’ATM per trascorrere del tempo nelle vie di Messina, dedicate allo shopping. Non a caso la linea è stata chiamata “Shopping Line” e percorrerà le strade del centro città: si parte da Largo Minutoli, si prosegue dalla via Garibaldi, toccando i principali punti commerciali.

Gli autobus, al momento due mezzi ATM, partiranno ogni giorno alle 08.00 e passeranno ogni 15 minuti. Ecco il percorso completo della nuova linea “Shopping Line” Messina:

Largo Minutoli

piazza Cairoli

via Cannizzaro

via La Farina

viale San Martino

viale Europa

via Battisti

corso Cavour

Duomo

Il biglietto per usufruire del servizio è lo stesso che viene utilizzato per gli altri mezzi dell’ATM Messina.

