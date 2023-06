ATM Messina, dopo 30 anni ripristinato il bus Castanea Masse Spartà

A 30 anni di distanza, ATM Messina ha ripristinato il bus che collegava i villaggi di Castanea, Masse, Spartà. La linea 10 rappresentava il principale collegamento delle zone collinari del versante nord della città con le frazioni marinare. La rimessa in moto (è proprio il caso di dirlo) del collegamento monte-mare è arrivata a seguito del suggerimento della consigliera Margherita Milazzo, presidente della II Commissione consiliare comunale.

Durante la riunione, in cui erano presenti il vicesindaco, Salvatore Mondello, il presidente di ATM Messina, Giuseppe Campagna e l’ingegnere Leonardo Russo, consulente dell’azienda di trasporti locale, la consigliera Milazzo ha sollecitato il ripristino del bus. «Abbiamo accolto i suggerimenti della consigliera Milazzo per questo collegamento e – ha detto il presidente di ATM Messina, Giuseppe Campagna – adesso stiamo definendo gli ultimi dettagli per ripristinare un vecchio collegamento monte-mare. Ciò dimostra la grande considerazione che l’amministrazione comunale e la nostra azienda riserva alle periferie della città».

«Collegare i villaggi collinari con le zone a valle – ha aggiunto il vicesindaco, Salvatore Mondello – rientra nell’ambito degli interventi strutturali e di rete che stiamo portando avanti con la nostra azienda dei trasporti locale. E soprattutto dimostra la grande attenzione che la nostra amministrazione riserva alle aree periferiche».

ATM Messina: continua la campagna abbonamenti Move Me

Intanto, prosegue “Move Me”: la campagna di ATM Messina sull’abbonamento annuale che prevede sconti su tutte le linee di trasporto e sulla sosta nei parcheggi di interscambio, è possibile presentare domanda entro e non oltre il 29 ottobre 2023. A questo link tutte le tariffe e come inoltrare la richiesta.

