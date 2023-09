Arte e scienza per sensibilizzare sulla donazione degli organi: a Messina torna “DONARTE” 2023

Sensibilizzare sull’importanza della donazione degli organi e sui trapianti: questo l’obiettivo di “DONARTE” 2023, la manifestazione che si svolgerà questo weekend tra l’Università e il Palacultura “Antonello” di Messina e che vedrà workshop, simulazioni, un bando d’arte e una kermesse artistica.

Giunta alla sua seconda edizione, la manifestazione “International conference DONARTE” si inserisce nel quadro del progetto “InStradaME”, finalizzato al contrasto dell’incidentalità stradale. È organizzata dal Comune di Messina, dal servizio di Anestesia e Rianimazione dell’azienda ospedaliera Policlinico “G. Martino” e dall’Università degli Studi di Messina. Il programma degli eventi previsti tra venerdì 29 settembre e domenica 1 ottobre è stato presentato stamattina a Palazzo Zanca.

A presentare l’iniziativa, il sindaco di Messina, Federico Basile: «Porgo con piacere il saluto istituzionale e il personale ringraziamento all’Università degli Studi di Messina e all’Azienda Ospedaliera Policlinico, che, grazie alla cabina di regia dell’assessora Calafiore, hanno dato vita ad una proficua ed intensa collaborazione per rilanciare il tema della donazione e del trapianto di organi. DONARTE 2023 è nel settore un evento innovativo con scienza e arte che si fondono in un unico percorso. Siamo qui insieme, istituzioni e aziende, per attivare ancora una volta le coscienze di tutti su temi sociali importanti»

Sulla stessa lunghezza d’onda l‘assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore: «Questo evento – ha specificato – si inserisce nel quadro del progetto “InStradaME”, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per il contrasto all’incidentalità stradale. Per questa ragione i due temi sono strettamente collegati e con Università e Policlinico si è lavorato in rete per un’adeguata campagna di prevenzione, sensibilizzazione sociale, conoscenza e diffusione della donazione degli organi. Essendo già rodati dall’organizzazione del primo anno, in questa edizione l’iniziativa prevede nuovi specifici appuntamenti con attività correlate».

DONARTE 2023: il programma dell’evento al Palacultura di Messina

A presentare il programma dell’evento “II International conference DONARTE 2023” la professoressa Anna Teresa Mazzeo del servizio di Anestesia e Rianimazione dell’AOU “G. Martino”. In particolare, la manifestazione vedrà, oltre all’evento scientifico in sé, un concorso d’arte e una kermesse artistica, entrambi finalizzati sensibilizzazione sociale sulla donazione di organi e trapianti.

da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre – presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina si svolgerà il congresso che metterà a confronto i maggiori esperti mondiali di donazione e trapianto di organi e tessuti. A precedere l’avvio dei lavori, fissato alle ore 14.00, una serie di workshop e simulazioni pratiche.

sabato 30 settembre – al Palacultura "Antonello" si terranno il premio DONARTE 2023 e la kermesse artistica. Il premio DONARTE 2023, aperto a uomini e donne di ogni età e nazionalità, si articola in cinque sezioni: opera pittorica o scultorea; fotografia; poesia per adulti; narrativa per adulti; letteratura per bambini.

Il programma completo è dettagliato è disponibile a questo link sul sito dell’Università di Messina (UniMe).

