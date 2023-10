Messina. Sul viale Boccetta la nuova stazione di ricarica ultraveloce per veicoli elettrici

Messina punta sul green: inaugurata questa mattina la nuova stazione di ricarica ultraveloce per veicoli elettrici sul viale Boccetta. È composta da tre colonnine ad alta potenza, per la precisione da 300kW, per un totale di sei postazioni. Soddisfatto il sindaco Federico Basile: «Crediamo nell’importanza della promozione di una nuova cultura della mobilità a Messina»

Presenti questa mattina all’inaugurazione, oltre al Primo Cittadino, anche l’assessore Francesco Caminiti e alcuni rappresentanti di Ewiva, la joint venture di Enel X Way e Volkswagen Group, che ha curato l’installazione della nuova stazione di ricarica per veicoli elettrici situata sul viale Boccetta all’angolo di via Carrai.

A commentare, il sindaco di Messina, Federico Basile: «Crediamo nell’importanza della promozione di una nuova cultura della mobilità a Messina. L’intervento presentato oggi, per la cui realizzazione ringraziamo Ewiva, la joint venture di Enel X Way e Volkswagen Group, si inserisce nell’ambito di un insieme di misure adottate negli ultimi anni dal Comune di Messina, per una maggiore sostenibilità e sensibilità ambientale. Assumere queste scelte significa anche cogliere nuove opportunità, in termini turistici e di competitività». Della stessa opinione, l‘assessore Francesco Caminiti: «La presenza in città di questa prima stazione di ricarica per mezzi elettrici – ha sottolineato – è il risultato di un positivo dialogo tra pubblico e privato per metterci al passo con i tempi e proiettarci verso un futuro sostenibile».

Per Ewiva. è intervenuto il CEO Federico Caleno: «L’inaugurazione del sito di Messina è per noi motivo di grande entusiasmo, anche perché si tratta della prima attivazione ad alta potenza, da 300kW, nel territorio comunale. Questa nuova stazione di ricarica costituisce un importante passo avanti per quanto riguarda i progressi della mobilità green in Italia e, nello specifico, in Sicilia. Ancora una volta, la sinergia tra Ewiva e l’Amministrazione locale ha portato alla scelta di un modello di mobilità innovativo, tecnologico e, soprattutto, sostenibile. La transizione verso l’elettrico prosegue, quindi, a ritmo sostenuto, con una presenza sul territorio che si fa ogni mese più capillare. Il numero elevato di stazioni di ricarica rende inoltre più accessibile questo servizio, per un’esperienza di viaggio attenta, comoda e affidabile».

Con i suoi 23 siti installati, per un totale di 70 PoC, che si sommano agli ulteriori 1.249 punti di ricarica realizzati da Enel nella regione, Ewiva conferma la sua presenza in Sicilia.

