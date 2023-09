A Messina riparte la Libera università della terza età: come iscriversi ai corsi della LUTE

Non è mai troppo tardi per imparare, anzi! Lo sanno bene gli studenti e i docenti della LUTE di Messina, la Libera Università della Terza Età, che riprende le lezioni e le attività a partire dal 23 ottobre 2023. Vediamo come iscriversi e quali sono i corsi in programma.

Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi della Libera Università della Terza Età di Messina che si terranno a partire da ottobre presso tre sedi principali: Palazzo dei Leoni (sede della Città Metropolitana, ex provincia), l’IIS Verona Trento, la sede di Benefit in via San Cosimo. Tantissime le attività in cui cimentarsi, le tematiche da studiare o approfondire grazie a docenti esperti. E torneranno, come ogni anno, i “Mercoledì della Lute”, appuntamenti speciali dedicati a diversi temi.

A Messina riparte l’Università della Terza Età: i corsi della LUTE

Per l’anno 2023/2024, per il primo trimestre dal 23 ottobre al 20 dicembre 2023, sono previsti diversi corsi.

Presso l‘IIS Verona Trento:

Disegno e pittura – docente Angela Abate

Favole e Fiabe da Giuseppe Pitrè ai nostri giorni – docente Pietro Raffa

Inglese – docente Caterina Manzella

Burraco – docenti Antonella Sodo e Paola Turiaco

Corso di informatica – docenti Maurizio Di Cola e Tamara Barsottini

Biodanza “la danza della vita” – docente Gabriella Ricciari

Presso la sede di Benefit, in via Cosimo 1:

corso di cucito “Arteintocco” benefit – docenti Lilli Grech e Fiorella Cozzolino.

Presso Palazzo dei Leoni:

I mercoledì della LUTE – eventi che saranno resi noti di settimana in settimana

Online:

Ginnastica facciale amatoriale – docente Graziella Catanzaro

Come iscriversi

È possibile iscriversi ai corsi della Libera Università della Terza Età (LUTE):

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 10.30 presso la sede CGIL di via Pecunio Frumentario;

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 presso l’ITI Verona Trento

La quota d’iscrizione è di 30 euro per tutti i corsi e tutto l’anno accademico 2023/2024.

Per maggiori informazioni:

e-mail: lutedimessina@gmail.com

Facebook: Lute Dimessina

numero di telefono: 3201838469

Image by pch.vector on Freepik

(2476)