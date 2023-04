A Messina la “Giornata della Ristorazione”, dedicata al pane: cos’è e come aderire

Una Giornata dedicata alla Ristorazione a Messina, in cui gli operatori del settore potranno confrontarsi, promuoversi e proporre i propri piatti, aderendo al contempo a una giusta causa. L’iniziativa di FIPE Confcommercio sbarca il prossimo fine settimana nella città dello Stretto. Vediamo di cosa si tratta, a chi è rivolta e come funziona.

Messina si prepara per la Giornata della Ristorazione organizzata da FIPE Confcommercio e promossa dal Ministero dell’Agricoltura e il Ministero del Turismo su tutto il territorio nazionale. L’evento, fissato per venerdì 28 aprile, vedrà coinvolti ristoratori di diversi tipi, trattorie, osterie, pizzerie, taverne. Tema centrale dell’iniziativa sarà il pane, ingrediente, simbolo antico dello stare insieme per condividere un buon pasto.

A commentare, il presidente di FIPE Confcommercio Messina, Carmelo Picciotto: «Si tratta – spiega – di una occasione straordinaria per promuovere la convivialità messinese, fatta da centinaia e centinaia di piccole eccellenze. Il tema della panificazione è un tema che, non a caso, si lega a quello del recupero e della valorizzazione delle culture agrarie, degli usi e costumi, delle feste, dei riti, delle fiere, che documentano l’enorme importanza che le arti e le scienze gastronomiche hanno avuto per la cultura italiana e occidentale in genere».

Come aderire alla Giornata della ristorazione a Messina

Per aderire alla Giornata della ristorazione a Messina occorre, innanzitutto, registrarsi sul sito dedicato cliccando sul tasto “Aderisci”. Bisognerà poi inserire all’interno del menù il testo che descrive il senso della Giornata. Per comunicare il piatto scelto, una volta effettuata l’adesione su piattaforma, si potrà accedere all’area riservata attraverso il Log-in. Qui si potranno eventualmente modificare o aggiornare i dati, e sarà possibile inserire la ricetta che si deciderà di proporre., preferibilmente a base di pane.

Aderendo alla Giornata della Ristorazione si contribuisce a promuovere l’iniziativa di beneficenza promossa da FIPE: per ogni piatto dedicato alla Giornata e ordinato dai clienti, FIPE devolverà 1 euro alla Caritas Italiana con l’obiettivo di arrivare ad almeno 30mila euro su tutto il territorio nazionale.

(7)