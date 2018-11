1 Condivisioni Facebook Twitter

MESSINA – Via Centonze 80 Is. 218, comparto 5 – LOTTO 1: Locale deposito con oneri condominiali ordinari e straordinari maturati fino all’aggiudicazione e quantificati in Euro 15.661,30 graveranno sull’acquirente aggiudicatario. Prezzo base Euro 63.281,25. Rilancio minimo Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 22.01.2019 ore 11.00 presso il Tribunale di Messina. G.D. Dr.ssa Bisignano. Curatore Avv. Lucrezia Riso 090/675101.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(11)