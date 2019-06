0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 253/2016. In Messina (ME), Via 38 A – Lotto UNICO: Quota complessiva di 1000/1000 formata (ai fini della vendita all’intero) da due quote indivise di 500/1000 di appartamento sito in Messina Via 38/A snc, rione Gazzi/Fucile, della superficie commerciale di 124,54 mq.. PREZZO BASE Euro 68.000,00. Offerta minima Euro 51.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2019 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina viale Principe Umberto is. 236, VII Comparto. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avv. Cannavò Antonio 090679591, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)