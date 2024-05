RGE 102/2020. In Messina (ME), Via Palermo 507 – Lotto UNICO: Unità immobiliare costituita da un appartamento per civile abitazione della superficie commerciale di 106,30 mq e sito al p.t. , consistenza sei vani. PREZZO BASE Euro 63.342,91. Offerta minima Euro 47.507,18. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 12/07/2024 ore 12:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. D’Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Burgio Danilo 0903697630, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)