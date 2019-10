0 Condivisioni Facebook Twitter

RG 1028/2015. Giardini – Naxos, Compl. Baia degli Dei 2, Via Sileno n. 4 (ex Via Jannuzzo) – lotto unico: Appartamento a P. 4°, composto da soggiorno con a.c., un vano, w.c. ed anti w.c., di mq. lordi 54,14 circa oltre veranda di mq. 18,90 circa, con sovrastante lastrico solare a P. 5°, di mq. lordi 66,50 circa, con il diritto di sopraedificare, sul quale è stata realizzata una tettoia di mq. lordi 32,25 circa, abusiva e non catastata; al lastrico si accede da scala posta sulla veranda a P. 4°. Prezzo base d’asta: euro 139.536,00. Notizie urbanistiche nella perizia e nell’avviso integrale di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 18.12.2019 alle ore 16.15 in Messina, Via C. Battisti n. 13. Per info: 090/6409852 – 0906409870. Giudice Dott. Danilo Maffa. Notaio Delegato: Giuseppe Vicari.

Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it, www.asteavvisi.it, e www.asteannunci.it e www.normanno.com

(4)