Messina. Villa Pulejo tra le “Altre 101 meraviglie d’Italia da scoprire”

Le bellezze di Messina continuano ad affascinare. Villa Pulejo è tra le 101 meraviglie d’Italia. La storica dimora messinese della seconda metà dell’Ottocento, infatti, è stata inserita nel libro di Beba Marsano “Vale un Viaggio – Altre 101 meraviglie d’Italia da scoprire” (Cinquesensi Editore).

Villa Pulejo è l’unica struttura alberghiera e per ricevimenti selezionata per tutto il comprensorio messinese, in rappresentanza di quelle scelte per la Sicilia.

«E’ un grande privilegio e un significativo riconoscimento essere presenti in questo importante volume – dichiara Giusva Pulejo – dove l’elemento trainante è il prodigio della Bellezza in tutte le sue forme».

All’interno del volume viene descritta l’Italia più bella, con i luoghi d’arte più affascinanti, gli hotel più esclusivi, i migliori ristoranti gourmet e i siti Patrimonio Unesco.

