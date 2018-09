Atm Messina. Nuovo piano di trasporto pubblico: si parte giorno 1 ottobre

596 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Tutto pronto per il nuovo piano di trasporto pubblico presentato dall’ATM che entrerà in vigore dal prossimo 1 ottobre. A comunicarlo è il sindaco Cateno De Luca che, per l’occasione, si è messo alla prova alla guida dello shuttle, il bus che, collegando Giampilieri a Torre Faro, rappresenterà il punto centrale della nuova strategia.

Il piano, pensato per semplificare e rendere più efficiente il servizio di trasporto pubblico nella città dello Stretto, prevede un sistema di collegamenti a pettine, effettuato tramite due linee – la 2 e la 79 – che, passando ogni 20 minuti, garantiranno gli spostamenti dai villaggi e dalle zone collinari attraverso un’unica direttrice realizzata per collegare tutta Messina, da Giampilieri a Torre Faro.

Tra una decina di giorni, quindi, verrà messa alla prova la nuova strategia elaborata nei mesi scorsi da ATM. Si tratterà di una prima sperimentazione finalizzata a verificare la reale fattibilità del progetto e a valutarne le possibili e opportune modifiche per rendere più efficienti i collegamenti in città.

L’attuazione del piano di esercizio invernale dell’Azienda di trasporto pubblico di Messina, le cui linee principali erano state anticipate prima a fine luglio e successivamente nei giorni scorsi, prevede, tra le altre cose, la graduale dismissione del tram che dovrebbe essere accantonato definitivamente entro giugno 2019.

Particolare attenzione nella programmazione della tabella oraria è stata riservata ad alcuni dei principali fruitori del servizio, vale a dire gli studenti. Si è puntato, infatti, a garantire una maggiore copertura in concomitanza con l’entrata e l’uscita da scuola.

(6261)