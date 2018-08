Miracolo all’Atm. De Luca annuncia: 10 autisti tornano “magicamente” idonei

223 Condivisioni Facebook Twitter

Continuano gli accertamenti del sindaco De Luca sul corretto funzionamento delle Partecipate. Sotto la lente d’ingrandimento del sindaco De Luca, questa volta, i dipendenti Atm. Il primo cittadino, infatti, ha disposto di controllare che tutti i dipendenti risultanti non idonei per motivi medici alla mansione per la quale erano stati assunti, fossero realmente impossibilitati al lavoro.

Così ieri gli ex autisti Atm che, a seguito dell’accertamento di non idoneità, facevano da anni lavori di ufficio sono stati sottoposti nuovamente a visita: «Ho chiesto ai dirigenti delle partecipate – ha spiegato il Sindaco nella sua pagina Facebook – di fare accertamenti sulla situazione, che verranno fatti anche al Comune. Su 10 visite sottoposte a ex autisti Atm che non risultavano inidonei alla mansione, tutti sono risultati idonei. Forse perché da molti anni erano negli uffici e quindi sono guariti».

Da qui lo sconcerto del primo cittadino, che ha precisato la sua intenzione di non far passare in secondo piano questi casi: «Non ci sto e non accetto neanche che a una certa età ci si opponga a fare certi lavori. Non capisco cosa significa che a 50-55 anni qualcuno non possa essere più buono a lavorare, ma il 27 arriva anche per loro ed oggi si rimane nella pubblica amministrazione fino a 70 anni.

È impensabile che ci troviamo con tante risorse umane che non vengono utilizzate secondo quella che è la destinazione della loro assunzione o secondo quelle che sono le esigenze dell’ente».

