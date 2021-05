RGF 21/1996. In Torregrotta (ME), frazione Scala Via Nazionale – Lotto 2: lastrico solare composto da terrazzo calpestabile con parapetto perimetrale e vista panoramica sul mare per una sup. commerciale complessiva pari a 84,00 mq. PREZZO BASE Euro 3.614,62. Offerta minima Euro 2.710,96. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Torregrotta (ME), frazione Scala Via Nazionale – Lotto 6: Appartamento posto al piano secondo composto da tre vani, cucina, bagno, corridoio, ripostiglio, due balconi per una superficie commerciale complessiva di circa 85,00 mq. PREZZO BASE Euro 29.398,55. Offerta minima Euro 22.049,21. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Torregrotta (ME), frazione Scala Via Nazionale – Lotto 7: lastrico solare composto da terrazzo calpestabile con parapetto perimetrale e vista panoramica sul mare per una sup. commerciale complessiva pari a 84,00 mq. PREZZO BASE Euro 3.601,12. Offerta minima Euro 2.700,84. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Messina (ME), Villaggio Annunziata, via Del Fante 90, contrada Conca D’Oro – Lotto 10: complesso Garden House, posto auto sito al piano seminterrato palazzina B/3. PREZZO BASE Euro 3.290,62. Offerta minima Euro 2.467,96. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Messina (ME), Via Torrente Trapani complesso Città Nuova – Lotto 21: complesso Città Nuova appartamento composto da ingresso, soggiorno, 3 camere, 2 bagni, cucina, 2 balconi, cantina, porzione di lastrico solare e posto auto per una sup. commerciale complessiva pari a 122,00 mq oltre posto auto, posto al piano primo della palazzina A10 sviluppa una sup. lorda complessiva, esclusi gli accessori, di circa mq 122. complesso Città Nuova posto auto. PREZZO BASE Euro 67.537,11. Offerta minima Euro 50.652,83. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Via Torrente Trapani complesso Città Nuova – Lotto 24: complesso Città Nuova posto auto per una sup. commerciale complessiva pari a 18,00 mq posto al piano seminterrato della palazzina C12, sviluppa una sup. lorda complessiva di circa mq 18. PREZZO BASE Euro 3.872,81. Offerta minima Euro 2.904,61. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. modalità sincrona mista 22/07/2021 ore 11:30 presso la sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Minutoli Giuseppe. Curatore fallimentare Avvocato Fiorillo Ernesto 3498073210, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)