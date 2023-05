RGE 96/2017. In Villafranca Tirrena (ME), Via del Mare n. 24, Frazione Serro – Lotto UNICO: villetta a schiera centrale, Compl. edilizio “Residence Paradiso”, composta da: un vano ed accessori al piano terra con annesso terreno antistante e retrostante; due vani ed accessori al primo piano; un vano, accessori e terrazzino al secondo piano. Superficie lorda complessiva di circa mq 138. Piscina condominiale. PREZZO BASE Euro 91.000,00. Offerta minima Euro 68.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 18/07/2023 ore 11:00 presso studio del delegato in Messina, via Degli Amici n. 6 piano 1°. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Morfino Maria 0909430373, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

