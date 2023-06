RGE 89/2022. In Messina (ME), Villaggio Larderia – Lotto UNICO: capannone industriale ricadente all’interno dell’area artigianale ASI in Messina vill. Larderia, composto da ampia zona a p.t a doppia altezza, all’interno della quale, vi è un blocco su due livelli destinato a servizi e uffici. Lungo il lato ovest, risultano realizzati n. 5 distinti vani. Posto al piano T, presenta una superficie coperta lorda di circa mq. 584. La superficie a “piano ammezzato” dei locali uffici è di circa mq. 55. Corte esterna di pertinenza, posta lungo i lati ovest e nord per intero, e su parte del lato est del capannone ha un’area di circa mq. 1.049. PREZZO BASE Euro 303.550,00. Offerta minima Euro 227.662,50. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 12/09/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. De Salvo Gaetano 090711002, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

