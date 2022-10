RGE 78/2019. In Messina (ME), Via Stagno, Contesse Fondo De Pasquale – Lotto UNICO: locale (laboratorio) commerciale e deposito ubicato a piano terra (prima elevazione fuori terra) avente una superficie coperta di circa 670 mq con annesso terreno circostante pertinenziale di circa 500 mq. Ha un’estensione di circa 670 mq oltre 500 mq circa di cortile esterno. PREZZO BASE Euro 105.000,00. Offerta minima Euro 78.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 20/12/2022 ore 16:00 presso studio professionale sito in Messina, Viale Principe Umberto, is. 236, VII Comparto. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Dr.ssa Nardo Eleonora 3497011698, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

