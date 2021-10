RGE 67/2017. In Messina (ME), Villaggio Zafferia, località Santa Lucia contrada Casciaro – Cooperativa Edilizia Edil 2000 – Lotto UNICO: Quota di 1/1 della proprietà superficiaria del seguente bene: unità immobiliare composta da un piano terra/cantinato formato da un ingresso, un posto auto, una cantina e annessa corte d’accesso, comunicante a mezzo scala interna con un piano primo composto da un ripostiglio, una sala da pranzo, una cucina, un w.c. un balcone ed annessa corte retrostante, un piano secondo composto da tre camere da letto, un w.c. e due balconi, un piano terzo (sottotetto) dotato di un w.c. PREZZO BASE Euro 179.826,49. Offerta minima Euro 134.869,87. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 17/12/2021 ore 17:00 presso studio in Messina, Piazza Immacolata di Marmo n. 4. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avvocato Merenda Marco 3498073210, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

