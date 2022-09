MESSINA (ME) – QUARTIERE RIONE ARIELLA, VIA FAUSTO BUFALINI, 7 – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 RELATIVAMENTE A BENE D’USO ABITATIVO. L’appartamento è posto al piano terra, sito in un fabbricato in muratura mista a cemento armato a due elevazioni f.t. più un piano interrato Il fabbricato in oggetto si compone di due vani, ingresso, cucina ed un bagno, più un cortile di mq. 15,71 coperto da una tettoia in struttura precaria coperta da lastre di materiale plastico ed una parte di mq 2,73 non coperta, posto a quota inferiore di circa un mt.0,80, a tale cortile si accede direttamente dalla cucina. Al piano interrato si trova un vano cantinato di mq. 16,73 di s.u. e di s.c. mq.23 e si accede tramite la scala condominiale posta all’ingresso del fabbricato. L’appartamento è composto da due camere da letto delle dimensioni di mq. 12,60 una e di mq. 18,79 l’altra, la cucina misura la superficie di mq. 13,10, il bagno misura mq. 3,98, l’ingresso misura mq. 4,49, per un totale di s.u. di mq. 52,87. Le condizioni di manutenzione sono scarse, in quanto l’appartamento non è mai stato ristrutturato. La superficie complessiva dell’appartamento è di mq. 62,56, più mq. 21,74 di s.c. del cortile, più mq. 23,00 di s.c.del cantinato. Prezzo base Euro 34.382,73. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 25.787,05. Vendita senza incanto 15/11/22 ore 09:30. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Teresa Adilardi tel. 3209122253. Rif. RGE 61/2019 ME806514

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

