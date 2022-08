RGE 60/2020. In Graniti (ME), Via Gangi n. 5 – Lotto 1: Appartamento indipendente dell’estensione di mq. 90 circa su due elevazioni e così composto: il piano terra da locale pranzo-soggiorno con annesso posto-cottura e piccolo w.c.; il piano primo, cui si accede da una scala interna, è composto da corridoio; camera con balcone a livello con ringhiera in ferro, e W.C. PREZZO BASE Euro 41.265,68. Offerta minima Euro 30.949,26. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Graniti (ME), Via Primo Settembre n. 8 – Lotto 2: appartamento indipendente dell’estensione di mq. 90 circa su due elevazioni e così composto: il piano terra da una camera, un piccolo vano-ripostiglio ed un locale W.C. In un angolo della camera, lato Sud-Ovest, è presente una scala a chiocciola tonda, con struttura e gradini in ferro, che collega al piano primo. PREZZO BASE Euro 41.281,70. Offerta minima Euro 30.961,28. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Graniti (ME), Via Primo Settembre n. 8 – Lotto 3: Appartamento indipendente dell’estensione di mq. 97 circa su tre elevazioni e così composto: il piano terra funge da ingresso ed è costituito da un corridoio in fondo al quale trovasi una scala a più rampe, che conduce al piano secondo; il piano secondo è composto da una camera e altro vano; pranzo soggiorno con angolo cottura e W.C.; il lastrico solare (piano terzo) si raggiunge dall’interno dell’appartamento da cui si diparte una scala con gradini in marmo. PREZZO BASE Euro 46.452,33. Offerta minima Euro 34.839,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 25/11/2022 ore 12:30 presso locali dell’A.L.P.E.F. in Messina, Via Tommaso Cannizzaro 168. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. De Gregorio Attilio 0906413095, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

