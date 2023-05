RGE 5/2019. In Rometta (ME), Via Elio Vittorini 5 – Lotto 1: appartamento della superficie commerciale di 172,17 mq posto al secondo piano dell’edificio di maggior consistenza a tre elevazioni f.t., oltre copertura a falda, realizzato con struttura portante in c.a. La superficie calpestabile è pari a circa mq. 135,00, mentre l’altezza interna è di ml 2,90. PREZZO BASE Euro 99.552,00. Offerta minima Euro 74.664,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Asta senza Incanto 14/07/2023 ore 10:00 presso studio professionale del delegato, sito in Messina, Via Maffei n° 5. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

