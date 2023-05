RGE 45/2019. In Messina (ME), via Giuseppe Arenaprimo n. 47, quartiere Villaggio Aldisio – Lotto UNICO: Quota intera (1/1) di proprietà di appartamento della superficie commerciale di 88,27 mq. (superficie calpestabile 69,00 mq. circa), altezza interna mt. 3,70, posto al piano terra di un edificio di maggior consistenza a sei elevazioni f.t. edificato nell’anno 1966. L’appartamento risulta composto da zona ingresso, zona pranzo con angolo cottura, bagno, disimpegno e due camere da letto. PREZZO BASE Euro 45.000,00. Offerta minima Euro 33.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.350,00. Asta senza Incanto 14/07/2023 ore 10:30 presso Studio Legale dell’Avv. Simone La Rocca in Messina, Via Giuseppe La Farina n. 64. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. La Rocca Simone 0902934889, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

