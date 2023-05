RGE 43/2020. In Venetico (ME), Via Caio Duilio 3 – Lotto 1: piena proprietà per la quota di 1000/1000 di immobile di mq.111 disposto su due piani. Il tutto per come descritto nella perizia di stima del 09/04/2021 agli atti della procedura alle quali integralmente si rimanda. PREZZO BASE Euro 70.762,50. Offerta minima Euro 53.072,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 20/07/2023 ore 10:30 presso studio del delegato in Messina Via Maffei n.5. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avvocato Mazzei Simona 090717218, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

