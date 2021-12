SANTA TERESA DI RIVA (ME) – VIA SAVOCA, SNC – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI POSTO AUTO COPERTO sito nel locale garage al piano seminterrato del fabbricato a uso residenziale sito in via Savoca snc del Comune di Santa Teresa di Riva. L’immobile in questione ha una superficie commerciale di 15,00 mq. e si presenta in discreto stato ed in discrete condizioni di manutenzione. Prezzo base Euro 8.970,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 6.727,50. Vendita senza incanto 11/02/22 ore 16:00. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giovanni Laresca tel. 090712146. Rif. RGE 43/2018 ME773592

