RGE 42/2022. In Giardini-Naxos (ME), via Umberto I, 348 (in atti al n. 362) – Lotto UNICO: Unità immobiliare consistenza 5,5 vani, della superficie commerciale di 96,86 mq piano I. PREZZO BASE Euro 145.598,89. Offerta minima Euro 109.199,16. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Asta senza Incanto 24/05/2024 ore 10:00 presso studio professionale del Professionista Delegato in Messina, via Sant’Agostino, 24. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Burgio Danilo 0903697630, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(3)