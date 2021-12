RGE 42/2003. In Messina (ME), via Andria is. 397 8 – Lotto 1: Appartamento al quinto piano della scala A, int. 30, composto da salone, cucina, un vano, wc e corridoio – disimpegno, della superficie lorda coperta di mq 135,00 circa oltre i balconi. PREZZO BASE Euro 261.150,00. Rilancio minimo in aumento Euro 7.000,00. Asta senza Incanto 18/02/2022 ore 09:45 presso studio del delegato via Della Munizione n 3. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Notaio Ciappina Claudio 0906409852, per info e visita immobile.

