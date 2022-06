RGE 414/2011. In Castelmola (ME), Frazione Contrada Roccella sn – Lotto UNICO: Appartamento p.primo di un fabbricato a 2 elev. f.t., composto da pranzo-soggiorno, 2 camere, 2 bagni, cucina, terrazzino e balcone; sup. lorda mq 120. PREZZO BASE Euro 19.160,00. Rilancio minimo in aumento Euro 700,00. Asta senza Incanto 08/09/2022 ore 10:45 presso Studio Notarile via Porto Salvo n.9, Messina. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Notaio Puglisi Maria Flora 090340419, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

