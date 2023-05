FRANCAVILLA DI SICILIA (ME) – VIA DEI MULINI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 5) PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 500/1000 DI TERRENO adibito a servizio pubblico e sottoposto a vincolo archeologico, della superficie di 1020 mq. Prezzo base Euro 7.500,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 5.625,00. VIA ROSARIO – LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI TERRENO RESIDENZIALE della superficie commerciale di 118,00 mq. Trattasi di area delimitata ed antistante I’accesso (carrabile) ad altra unità immobiliare. Prezzo base Euro 31.500,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 23.625,00. VIA — – LOTTO 7) PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 500/1000 DI TERRENO ARTIGIANALE sottoposto a vincolo archeologico sito in Francavilla di Sicilia, confinante con strada provinciale (su un lato) e linea ferrata (da altro lato), di 3.026,00 mq. Prezzo base Euro 46.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 34.500,00. Vendita senza incanto 14/07/23 ore 09:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco D’Arrigo tel. 0902008793. Rif. RGE 40/2018 ME834525

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

